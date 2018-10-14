Başrollerini İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un paylaştığı "Yol Arkadaşım 2" sinemalarda vizyona girince sinema salonları doldu taştı. Çektikleri filmi tanıtmak için Bursa'ya gelen Koç ve Büyükak buradaki izleyiciler tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı. Bir AVM'de gerçekleştirilen galada izdiham yaşanırken, seyircilere filmleri ile ilgili açıklamalarda bulunan İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç daha sonra tüm sinema salonlarını gezerek izleyicilerle buluştu.

İBRAHİM BÜYÜKAK; GİŞEDEN GÜZEL HABERLER ALIYORUZ!

Basın mensuplarına konuşan İbrahim Büyükak, "İstanbul'da galamız çok güzel geçti, önce Eskişehir daha sonra Kütahya'da izlemler yaptık. Seyircinin çok yüksek reaksiyonu var. Çok mutluyuz o yüzden şu an gişeden de güzel haberler alıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor, şimdi de memleketimize geldik. Bursa'dayız seyircimiz ile beraber burada da izleyeceğiz. Merak ediyoruz yorumlarda çok güzel geliyor inşallah burada da güzel yorumlar alacağız" dedi.

OĞUZHAN KOÇ; BURSA'DA REKOR KIRDIK!

Bursa'da rekor kırdıklarını belirten Oğuzhan Koç ise, "Bursa'da filmin rekorunu kırdık şu anda 4 salonun hepsi dolu. Eğlenceli bir film yaptık. Galada bunu teyit ettik. Kütahya ve Eskişehir'de de seyircili izlemeler durağı yaptık. Herkes çok beğendi. Bu günde memleketteyiz inşallah Bursalılar sever biz de daha fazla film yapmaya devam ederiz" diye konuştu.

YOL ARKADAŞIM 2 FRAGMAN

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİNİN ÖZETİ

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç laç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...

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