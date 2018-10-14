Başrollerini İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un paylaştığı ve kadrosunda Ezgi Eyüboğlu, Olgun Toker ve Tamer Levent'in de rol aldığı Yol Arkadaşım 2'nin tanıtımını Bursa'da bir AVM'de yapıldı. Filmin tanıtımının ardından seyirciler sinema salonunu doldururken, başrolde bulunan Koç ve Büyükak AVM'de bulunan sinema salonlarına girerek seyircilerle sohbet etti. İşte Yol Arkadaşım 2 ile ilgili tüm detaylar...
14.10.2018 - 15:38 | Güncelleme:
Başrollerini İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un paylaştığı "Yol Arkadaşım 2" sinemalarda vizyona girince sinema salonları doldu taştı. Çektikleri filmi tanıtmak için Bursa'ya gelen Koç ve Büyükak buradaki izleyiciler tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı. Bir AVM'de gerçekleştirilen galada izdiham yaşanırken, seyircilere filmleri ile ilgili açıklamalarda bulunan İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç daha sonra tüm sinema salonlarını gezerek izleyicilerle buluştu.
Basın mensuplarına konuşan İbrahim Büyükak, "İstanbul'da galamız çok güzel geçti, önce Eskişehir daha sonra Kütahya'da izlemler yaptık. Seyircinin çok yüksek reaksiyonu var. Çok mutluyuz o yüzden şu an gişeden de güzel haberler alıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor, şimdi de memleketimize geldik. Bursa'dayız seyircimiz ile beraber burada da izleyeceğiz. Merak ediyoruz yorumlarda çok güzel geliyor inşallah burada da güzel yorumlar alacağız" dedi.
OĞUZHAN KOÇ; BURSA'DA REKOR KIRDIK!
Bursa'da rekor kırdıklarını belirten Oğuzhan Koç ise, "Bursa'da filmin rekorunu kırdık şu anda 4 salonun hepsi dolu. Eğlenceli bir film yaptık. Galada bunu teyit ettik. Kütahya ve Eskişehir'de de seyircili izlemeler durağı yaptık. Herkes çok beğendi. Bu günde memleketteyiz inşallah Bursalılar sever biz de daha fazla film yapmaya devam ederiz" diye konuştu.
YOL ARKADAŞIM 2 FRAGMAN
YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİNİN ÖZETİ
Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç laç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
"Yol Arkadaşım 2" galasında izdiham yaşandı! "Yol Arkadaşım 2" fragmanı.. - Son Dakika Haberler/yol-arkadasim-2-galasinda-izdiham-yasandi-yol-arkadasim-2-fragmani-21789162178916
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.