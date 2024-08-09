Yol bisikletinde İtalya, altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yol bisikleti kadınlar madison takım kategorisinde altın madalya İtalya'nın oldu.
Giriş: 09.08.2024 - 22:04 Güncelleme: 09.08.2024 - 22:04
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yol bisikleti kadınlar madison takım kategorisinde finaller yapıldı.
Ulusal Velodrom'da gerçekleştirilen yarışlarda İtalya, 37 puanla altın madalyaya uzanan ekip oldu.
Büyük Britanya 31 puanla gümüş madalya elde ederken, 28 puanlı Hollanda ise bronz kazandı.
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