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        Haberler Gündem Yol çöktü seyir halindeki otomobil çukura düştü - Güncel haberler

        Yol çöktü seyir halindeki otomobil çukura düştü

        Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 karayolu yan yolda yağmurun etkisiyle çöken yola seyir halindeki otomobil düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 22:49 Güncelleme: 02.01.2024 - 22:49
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        Yol çöktü seyir halindeki otomobil çukura düştü
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        Olay, saat 20.00 sıralarında Körfez ilçesi D-100 karayolu yan yolu 95 Evler sapağı mevkisinde meydana geldi.

        Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, İstanbul istikametine seyir halindeyken sağanak yağış sonrası çöken yola düştü.

        Yol çalışması nedeniyle kazı yapılan daha sonra ise kapatılan yolda; sağanak yağışın etkisiyle toprak bir anda çökerken içine düşen otomobili görenler yardıma koştu.

        Polis ve zabıta ekibi tarafından hasar meydana gelen otomobil çöken yoldan çıkarılırken, çökmenin meydana geldiği alan şeritle trafiğe kapatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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