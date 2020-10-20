Yol kenarında antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı

AA

Muş-Erzurum kara yolunun Karasu Köprüsü mevkisinde sporcu arkadaşlarıyla yolda koşan Karateker'e, henüz plakası belirlenemeyen bir otomobil arkasından çarparak kaçtı.

Yaralanan milli atlet Karateker, olay yerine çağırılan ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi gördüğü serviste AA muhabirine açıklama yapan Karateker, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Karateker, "Yol kenarında antrenman yaparken arkadan gelen otomobil arkadan çarptı ve durmadan kaçtı. Aracın kime ait olduğunu bilmiyorum. Daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla beni hastaneye kaldırarak tedavi altına aldılar." diye konuştu.

Muş Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan Dr. Mehmet Mücahit Eken ise "Milli atlet geçirdiği trafik kazası sonucu ambulansla acil servisine getirildi. Burada tedavi altına alınan hastanın çekilen tipografisinde herhangi bir kırık çıkık ve anormal duruma saplanmadı. Taramaya bağlı bir ağrı mevcut. Şu anda tedavisi devam ediyor. Kısa bir sürede taburcu edeceğiz." dedi.