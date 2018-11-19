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Yanan mumla kulak içine kaçan kül ve ve diğer artıkların kulakta tıkanma ve iltihap oluşturabileceğine işaret eden uzmanlar, ayrıca yanan mumun kırılması veya elden kayması durumunda yüzde ciddi yaralanmalar olabileceğine dikkati çekiyor.