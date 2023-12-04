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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yol kenarında cansız beden bulundu!

        Şanlıurfa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

        Şanlıurfa'da yol kenarında bir erkeğe ait olduğu belirtilen cansız beden bulundu. Şüpheli ölümle ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:01 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:01
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        Yol kenarında cansız beden bulundu!
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde erkek cesedi bulundu.

        AA'da yer alan habere göre yol kenarında hareketsiz bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, henüz kimliği tespit edilemeyen cesedin erkeğe ait olduğu belirlendi.

        Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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