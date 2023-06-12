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Haberler Gündem Trafik Yol kenarında mola veren kamyoncunun feci sonu!
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Feci kaza! Yol kenarında mola verdiği kamyondan inerken kamyon çarptı

Diyarbakır'da, yol kenarında mola veren domates yüklü kamyona, tavuk yüklü kamyon arkadan çarptı. Bu sırada aracından inmeye çalışan sürücü, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada, 2 kişi de yaralandı

Yol kenarında mola veren kamyoncunun feci sonu!
AA

Diyarbakır'da, kamyonun park halindeki kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 50'nci kilometresinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen, mola vermek için yol kenarında park eden domates yüklü kamyona, tavuk yüklü kamyon arkadan çarptı.

İNMEYE ÇALIŞIRKEN ALTINDA KALDI

Bu sırada araçtan inmeye çalışan sürücü, çarpmanın etkisiyle devrilen domates yüklü kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD EKİPLERİ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARDI

Devrilen kamyonun sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki 1 kişi de yaralandı. Diğer kamyonda sıkışan ve yaralanan sürücü ise AFAD ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı 2 kişi ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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