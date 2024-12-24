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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yol kenarında vurulmuş halde bulundu | Son dakika haberleri

        Yol kenarında vurulmuş halde bulundu

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 24 yaşındaki Abdullah Aydın, yol kenarında başından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 00:55 Güncelleme: 24.12.2024 - 00:55
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        Yol kenarında vurulmuş halde bulundu
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        Esenyurt’ta yol kenarında başından tabanca ile vurulmuş halde bir kişi bulundu. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olay saat 22.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Küçük Ayazma Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde kanlar içerisinde bir kişinin yattığını görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

        Sağlık ekibinin kontrollerinde, yerde yatan kişinin başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin 24 yaşındaki Abdullah Aydın olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Aydın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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