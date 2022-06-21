Yol kenarında yürüyen kadının feci sonu! 0:00 / 0:00

DHA

Karaman'da Hanife Büyükçetinkaya (67), park etmek için geri manevra yapan otomobil ile park halindeki minibüs arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Rauf Denktaş Mahallesi Yeni Minare Caddesi'nde meydana geldi. Arda Berk U. (22), 70 FA 900 plakalı otomobili park etmek için manevra yaparken, yol kenarında yürüyen Hanife Büyükçetinkaya ile park halindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Büyükçetinkaya, çarpmanın şiddetiyle otomobil ve park halindeki minibüs arasında sıkıştı. Kadını fark eden Arda Berk U., aracını öne hareket ettirdi. Kanlar içinde yere yığılan Büyükçetinkaya, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Büyükçetinkaya'nın cansız bedeni, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Arda Berk U. da polis tarafından gözaltına alındı.