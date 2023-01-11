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Yol planında revize yapıp kesmek yerine ağacı korumaya aldılar

Çorum-Mecitözü kara yolunda yürütülen genişletme çalışması sırasında yol ortasında kalan çam ağacı, kesilmeyerek koruma altına alındı

Yol planında revize yapıp kesmek yerine ağacı korumaya aldılar
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AA

Karayolları Genel Müdürlüğünce yüklenici firma aracılığıyla Çorum-Amasya kara yolunun Mecitözü ilçesi yakınlarında yol genişletme çalışması yürütüldü.

Sathi kaplama tek şeritli yolun bölünmüş haline getirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sırasında Elvançelebi köyü yakınlarındaki yan yol güzergahında yaklaşık 12 metre uzunluğunda çam ağacına denk gelindi.

Firma yetkilileri, kesmek yerine revize ederek yol güzergahını ağaca göre yeniden hazırladı. Böylece çam ağacı, yolun ortasında oluşturulan refüjün içinde kaldı.

Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış, AA muhabirine, çevreye gösterdikleri duyarlılıktan ötürü firma yetkililerine teşekkür etti.

Firmanın örnek bir davranışa imza attığına işaret eden Atış, temiz bir dünyanın çocuklara bırakılacak en güzel miras olduğunu vurguladı.

Devletin çevreyi korumaya yönelik uygulamalarının yanı sıra bunun gibi kurumsal ve bireysel katkıların yarınlara daha yeşil ve daha güzel bir dünya bırakmaya vesile olduğunu anlatan Atış "Her insan günlük yaşamında küçük değişiklikler yaparak çevre üzerinde olumlu ve kalıcı etki bırakabilir. Çevre bilinciyle yol maliyetini yükselterek çam ağacının çevresinden çalışma yapan çevreye ve doğaya duyarlı firma yetkililerine, uygunluğunu veren Karayolları yol kontrol çalışanlarına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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