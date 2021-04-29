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Yol verme tartışmasında birbirlerine girdiler

İstanbul Çekmeköy'de hafif ticari araç sürücüsüyle motokurye arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu olayda kavgaya karışanlar birbirlerine motor kaskıyla vurdu. Hafif ticari araçta hasar oluştu

Yol tartışmasında birbirlerine girdiler
İHA

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, hafif ticari araç sürücüsü ile motokurye, yol verme tartışsanıda birbirlerine girdi. O onlar kameraya yansıdı.

Olay, geçen gün öğle saatlerinde Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, hafif ticari araç sürücüsü cadde üzerinde ilerlerken motosikletli kuryeyi yolda sıkıştırdı. Sıkışan motosikletli kurye ile hafif ticari araç arasında küfürlü tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada hafif ticari araç sürücüsü, motosikletli kuryeye kaskla defalarca vurdu. Hafif ticari araç sürücüsüne tekmeler savuran motosikletli kuryenin darbesiyle hafif ticari aracın camı tuzla buz oldu. Çıkan kavgada tarafları çevre esnaf güçlükle ayırabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları polis merkezine götürerek, olay hakkında inceleme başlattı.

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