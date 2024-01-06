Yol verme kavgası! Araçların camlarını kırdılar
Gaziosmanpaşa'da trafikte çıkan "yol verme" kavgasında iki sürücü birbirlerinin araçlarının camlarını kırdı
Giriş: 06.01.2024 - 19:05 Güncelleme: 06.01.2024 - 19:14
500 Evler Mahallesi'nde trafikte ilerleyen iki araç sürücüsü arasında "yol verme" meselesinden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda sürücüler, karşılıklı olarak araçlarının camlarını levye ve balyozla kırdı.
Sürücüler ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülürken, araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.