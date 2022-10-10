Yol verme kavgasında bıçaklayıp kaçtı!

Bursa'nın, Mudanya ilçesinde, edinilen bilgiye göre, trafikte 2 sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
BACAĞINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI
İHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sürücüler biri yanında getirdiği bıçak ile tartıştığı sürücüyü bacağından bıçaklayarak arabasıyla bölgeden hızlıca uzaklaştı.
VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU
Yaralı sürücünün bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar yanına gelerek sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi.
KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bıçaklayarak kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.
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