Haberler Yaşam Yol yapımı için neden çoğunlukla asfalt kullanılır? Asfalt yolların özelliği nedir?

Yollar neden asfalttan yapılır? Dünyanın birçok yerinde yol yapımı için kullanılan ana malzeme asfalttır. Bu, asfaltın hem sürüş hem de maliyet açısından çok daha avantajlı olmasından kaynaklanır. Habertürk Giriş: 04.08.2023 - 15:19 Güncelleme: 04.08.2023 - 15:19 facebook

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Uzun bir yol deyince, muhtemelen aklınızda uzaklara doğru kaybolan asfalt bir cadde canlanır. Asfalt, yol yapımı için her yerde bulunabilen bir malzemedir ve bunun nedeni genellikle en ekonomik seçenek olmasıdır.

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Asfalt genellikle betondan daha ucuz olmakla kalmaz aynı zamanda asfalt yollar, diğer malzemelerle döşenen yollara göre daha hızlı bir şekilde tamamlanıp trafiğe açılır. Asfalt nispeten yumuşak olmasına ve betondan daha hızlı bozulmasına rağmen, bakımı ve onarımı betona göre daha kolay ve daha az maliyetlidir.