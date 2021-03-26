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Yola fırlayan çocuk seyir halindeki otobüse çarptı! Kaza kamera görüntülerine yansıdı

İzmir'in Bornova ilçesinde, aniden yola fırlayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Caruh Tebarek, seyir halindeki belediye otobüsüne çarpıp, yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yola fırlayan çocuk seyir halindeki otobüse çarptı! Kaza kamera görüntülerine yansıdı

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Birlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Aniden yola fırlayan Suriye uyruklu Caruh Tebarek, bu sırada yoldan geçmekte olan 35 ANF 408 plakalı belediye otobüsüne yan tarafından çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Tebarek, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anının yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde belediye otobüsü seyir halindeyken yola fırlayan çocuğun, doğrudan otobüse çarpıp, yere düşmesi yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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