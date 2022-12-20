Yola saçılan kayıp dövizlerde yeni gelişme!

İKİ KİŞİ YOLDA BULDUĞU 20 BİN EUROYU TESLİM ETTİ

Kurye paranın çalınmaması için o anları cep telefonuyla kaydetti. Ancak yaklaşık 1 milyon 700 bin lira eden 85 bin Euro'nun kayıp olduğu belirtildi. Kurye Ünal Coşkun, kayıp paranın bulunması için polise gidip ihbarda bulundu. 8 bin lira maaşla çalıştığını belirten Coşkun, kaybolan parayı bulanların geri getirmesini istedi.

Polis çalışmalarını sürdürürken, 2 kişi yoldan topladığı toplam 20 bin euroyu aracılar vasıtasıyla kurye Ünal Coşkun'a iade etti.