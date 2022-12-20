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Haberler Gündem Güncel Yola saçılan kayıp dövizlerde yeni gelişme!
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Kuryenin yola düşürdüğü paradan 20 bin euro daha bulundu

İstanbul'da bir motokuryenin taşıdığı 150 bin euro otoyolda yola saçılmıştı. Rüzgarda savrulan 85 bin eurodan 20 bini daha bulundu

Yola saçılan kayıp dövizlerde yeni gelişme!
Yola saçılan kayıp dövizlerde yeni gelişme!
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DHA

Zeytinburnu'nda döviz taşıyan motosikletli kurye Ünal Coşkun'a yola saçılarak kaybolan 85 bin Euro'dan 20 bin Euro'su bulundu.

DHA'nın haberine göre Beylikdüzü'nden Kapalıçarşı'ya 15 Aralık'ta 150 bin euro götüren motosikletli kurye Ünal Coşkun, işlem iptal edilince paralar ile dönüşe geçti.

Kurye Coşkun, Zeytinburnu sahil yoluna geldiğinde montunun içine koyduğu paraları düşürdü. Araçlar lastikle bağlanmış dövizlerin üzerinden geçince paralar rüzgârın da etkisiyle saçıldı. Kurye trafiği durdurup paraları toplamaya çalıştı, sürücüler ve araçlardan inenler kuryeye yardım etti.

İKİ KİŞİ YOLDA BULDUĞU 20 BİN EUROYU TESLİM ETTİ

Kurye paranın çalınmaması için o anları cep telefonuyla kaydetti. Ancak yaklaşık 1 milyon 700 bin lira eden 85 bin Euro'nun kayıp olduğu belirtildi. Kurye Ünal Coşkun, kayıp paranın bulunması için polise gidip ihbarda bulundu. 8 bin lira maaşla çalıştığını belirten Coşkun, kaybolan parayı bulanların geri getirmesini istedi.

Polis çalışmalarını sürdürürken, 2 kişi yoldan topladığı toplam 20 bin euroyu aracılar vasıtasıyla kurye Ünal Coşkun'a iade etti.

Coşkun, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek paraları teslim aldı. Coşkun'un düşürdüğü paradan 65 bin Euro'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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