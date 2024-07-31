Yolcu ile şoför arasında kavga: 9 yerinden ısırdı, kulağını koparttı

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan minibüs şoförü Şefik Vural, kulağının bir kısmını koparan kişinin cebinden düşen parayı da aldığını belirterek, "Adana'ya saat 4'te seferim vardı. 5 dakika kala arabayı çalıştırdım, hareket etmeden önce bir kişi daha geldi. Kapıyı açtım ve Adana'ya gideceğini söyleyerek bindi. Ücreti sorduğumda 'al lan' diyerek parayı verdi. Ben de 'hayırdır' deyince küfür etti. Boş bulunduğum anda çok süratli şekilde yumruk attı. Ondan sonra üstüme çullandı. Vücudumun 8-9 yerinden ısırdı ve yumrukladı. Kulağımı ısırarak kopardı." dedi.