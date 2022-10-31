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Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da yolcu minibüsünün çarptığı asfaltlama işçisi öldü - Güncel haberler
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Bursa'da yolcu minibüsünün çarptığı asfaltlama işçisi kurtarılamadı

Bursa'da, asfaltlama çalışması yapan işçilerden Hakan Bulut'a, yolcu minibüsü çarptı. Minibüsün altında metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan Bulut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Bursa'da yolcu minibüsünün çarptığı asfaltlama işçisi öldü - Güncel haberler
Yolcu minibüsünün çarptığı asfaltlama işçisi öldü
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DHA

Bursa'da, yolcu minibüsünün çarptığı asfaltlama işçisi Hakan Bulut (23), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Hasanpaşa Mahallesi'ne yolcu taşıyan Adnan Türk (58) yönetimindeki minibüs, kara yolunda asfaltlama yapan taşeron firmanın sürücülerini yönlendiren Hakan Bulut'a çarptı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Metrelerce minibüsün altında sürüklenen Bulut, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hakan Bulut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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