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Haberler Gündem 3. Sayfa Yolcu otobüsü dar sokaklarda dehşet saçtı! - Yeni Haberler
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Yolcu otobüsü dar sokaklarda dehşet saçtı!

Kırklareli’nde otogardan çıkan yolcu otobüsünün dar sokakta çarpıp sürüklediği otomobil, yol kenarındaki kişiyi ezdi. İki kişinin yaralanıp hastaneye kaldırıldığı kaza çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi

Yolcu otobüsü dar sokaklarda dehşet saçtı! - Yeni Haberler
Kan donduran görüntü! 2 kişi yaralandı
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İHA

Kırklareli'nin Vize ilçesinde sürücülüğünü A.Y.’nin yaptığı yolcu otobüsü otogardan çıktıktan sonra S.E.’nin bulunduğu otomobile çarparak bir süre sürükledi. Daha sonra sürüklenen otomobil yol kenarında bulunan S.B.’ye çarptı.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Yaralı S.E. ve S.N.’ye yapılan ilk müdahalenin ardından Vize Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otogardan çıkış yapan yolcu otobüsü adeta dehşet saçarak, etraftaki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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