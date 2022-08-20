Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı!

Afyonkarahisar'da kaza, saat 07.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Hüdai kaplıcaları yakınında meydana geldi.
KONTROLDEN ÇIKIP ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
DHA'da yer alan habere göre Yalova´dan Antalya´ya giden henüz sürücüsü belirlenemeyen Pamukkale Turizm´e ait yolcu otobüsü, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 30 KİŞİ YARALANDI
Yaklaşık 50 metre sürüklenen otobüsteki 1 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
10 YARALININ DURUMU CİDDİ
Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 10´unun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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