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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var!

        Denizli'de, F.A. idaresindeki yolcu otobüsü, şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu sabah saatlerinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada, 27 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı. İstanbul-Muğla seferini yapan otobüste 39 yolcu olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:23 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:23
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        Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var!
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        Denizli'de kaza, Çal ilçesi yakınlarında yaşandı. F.A. idaresindeki yolcu otobüsü, sabah 06.00 sıralarında Denizler Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        AA'da yer alan habere göre kazada, otobüsteki 27 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        OTOBÜSTE 39 YOLCU BULUNUYORDU

        Kazanın İstanbul-Muğla seferi sırasında meydana geldiği, otobüste 39 kişinin bulunduğu öğrenildi.

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        #Denizli
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