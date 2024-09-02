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        Haberler Gündem Güncel Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı | Son dakika haberleri

        Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı

        Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Bartın-Erzurum seferini yapan yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kara yolunun savaş alanına döndüğü kazada sürücüler hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 24 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.09.2024 - 14:16 Güncelleme: 02.09.2024 - 16:43
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        Zongulak'ta Gökçebey-Yenice yolunda seyreden Cevdet Çağlayan (61) idaresindeki Metro Turizme ait Bartın-Erzurum seferini yapan yolcu otobüsü, Karahatipler mevkisinde virajda kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Bilal Aşık (36) yönetimindeki tomruk yüklü kamyonla çarpıştı.

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        İhbar üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

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        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücülerin hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Kazada yaralanan 4'ü çocuk 24 kişi, Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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        Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yoldaki trafik akışı çalışmaların ardından kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

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        Bu arada otobüste sıkışan sahibinin önünde bulunan bir kedi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak jandarma görevlilerine teslim edildi.

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        Öte yandan kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

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        Zonguldak Valiliğinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Zonguldak-Karabük Yolu'nun 5. kilometresinde meydana gelen ve hepimizi derinden üzen trafik kazasında, bir yolcu otobüsü virajda kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve tomruk yüklü kamyonla çarpıştı. Maalesef, kazada otobüs ve kamyon şoförleri hayatını kaybetti, 24 yolcumuz ise yaralandı. Yaralı vatandaşlarımızdan 3’ünün durumu ciddiyetini koruyor." ifadelerine yer verildi.

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        #trafik kazası
        #ZONGULDAK
        #ölümlü kaza
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