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Yolcu otobüsü şoförüyle engelli yolcunun korkunç kavgası kamerada

Sivas'ta özel halk otobüsünde engelli kişinin şoföre vurmasıyla başlayan kavga araç içindeki kameralara yansıdı. Yolcuların müdahalesiyle ayrılan kavga sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

05.08.2018 - 16:45 | Güncelleme: DHA

Olay, dün akşam saatlerinde Yumurtatepe hattında çalışan 58 H 0079 plakalı halk otobüsünde meydana geldi. Akşam 18.00 sıralarında Erdoğan Çay'ın (33) kullandığı halk otobüsüne Hamam durağında yüzde 86 engelli sara hastası Ahmet Turan Çiftçi (35) isimli yolcu bindi.

Çay ile Çiftçi bir süre aralarında konuştuktan sonra arkaya giden Çiftçi, bir süre sonra tekrar sürücünün yanına gelerek yolcu aldığı sırada şoföre yumruk attı. Otobüsü durduran Çay ile Çiftçi arasında kavga çıktı. Yolcuların müdahalesiyle ayrılan kavga otobüs içerisinde bulunan kameralara yansıdı.

Kavganın ardından burnunda çatlak oluşan sürücü Çay ile kafatası ve sağ kolu kırılan Çiftçi hastanede tedavi edildi. Çay, olay sonrası Altuntabak Karakoluna giderek yolcu Çiftçi'den şikayetçi oldu.

 



"TEHLİKE ATLATTIK"

Burada açıklama yapan Çay, seferine devam ederken akşam üzeri hamam durağında yolcu aldığını söyledi. Engelli kişinin araca binerken kendisine el hareketi yaptığını iddia eden Çay, Yaptığın hareket terbiyesizlik, araçta aile var bu hareket yanlış dedim. Kartını gösterdi arkaya gitti. Seyir halindeyken arkadan geldi, hiçbir şey demeden yumruk attı. Burnuma darbe aldım. Olaya ailesi dahil oldu. Orada da 4-5 kişi de bana saldırdı. Benim üzüldüğüm nokta arabada yolcu var, çocuklar, aileler var. Biz burada ekmeğimiz için çalışan insanlarız, aldığımız para alın terimiz. Yaklaşık 8 yıldır bu kurumda hizmet veriyorum daha hakkımda bir şikayet yok. Olay yaşandığında aracı nasıl durdurduğumu da bilmiyorum. Tehlike atlattık. Biz ekmeğimizi kovalıyoruz. Ekmeğimizi kazanırken de durduk yere başımıza bu işler geliyor. Kişinin de engelli raporu var ama engelli bir kişi benim burnumu çatlatabilir mi Akşama kadar da çok sayıda engelli taşıdım. Bu olayı anlayamadım dedi.

Yolcu Ahmet Turan Çiftçi ise otobüs şoförünün kendisini tehdit ettiğini ifade ederek Ben otobüse engelli kartımla bindim. Yerime geçerken otobüs şoförü 'Vay siz otobüslere ücretsiz biniyorsunuz, ben sizi tanıyorum, ineceğin durağı biliyorum orada gerekeni yaparım' dedi. İki kere beni tehdit etti. Ben de tehditlerine dayanamadım vurdum. İlk olarak ben vurdum, dayanamadım tehditlerine sonra olay büyüdü. Sonrasını hatırlamıyorum kafama çok darbe aldım ve zihinsel engelli olduğum için hatırlamıyorum. Kolumda kırık var, vücudumda ağrılar var. ifadelerini kullandı. Çiftçi de, otobüs şoföründen şikayetçi olacağını söyledi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 8 dakika önce
    MMA maçı gibi
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