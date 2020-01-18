Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı 2020 yılının ilk ayında uyuşturucu ile mücadele operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbarı çalışmalar neticesinde 17 Ocak’ta bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağını belirledi.
Ekipler, Van’dan İstanbul’a gitmekte olan bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsünü Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu. Yolcu otobüsünde dedektör köpeğiyle birlikte detaylı arama yapıldı.
Dedektör köpeğinin otobüsün bagaj bölmesine tepki vermesi sonrası yapılan aramada, poşetlenmiş ve vakumlanmış halde 4 kilogram uyuşturucu ele geçildi.
Jandarma ekipleri, konuyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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