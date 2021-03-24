DHA

Araf Akkurt ve oğlu Aslan Akkurt, saat 11.00 sıralarında, Ankara Keçiören'de Covid-19 testi yaptırdı. Baba- oğul, saat 13.00'te ise memleketleri Şanlıurfa'ya gitmek için yolcu otobüsüne bindi.

DHA'nın haberine göre, bu sırada pozitif olan test sonuçları bildirilmek istenen baba ve oğlunun otobüsle seyahat ettiği ve Aksaray'a yaklaştıkları belirlendi. Bunun üzerine Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne haber verildi.

Polis ekipleri, otobüs şoförü Müslim Elçioğlu'na ulaşıp, durumu anlattı. Elçioğlu da polise Aksaray Şehirler Arası Terminali'ne yaklaştığını belirtti. Baba ve oğul, terminalde durdurulan otobüsten indirildi.

Karantinaya alınmak üzere ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda götürülen baba ve oğluna, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Test sonucundan haberdar olmadıklarını belirten Araf Akkurt, ''Bugün saat 11.00'de Keçiören'de test olduk ve sonuçların yarın çıkacağını belirttikleri için Şanlıurfa'ya, evimize gidiyorduk'' dedi. Belediye ekipleri ise otobüsü dezenfekte etti.

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