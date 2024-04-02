İzmit ile Kartepe arasında özel halk midibüsü olarak toplu taşımacılıkta kullanılan 41 J 2085 plakalı aracın sürücüsü A.K, 30 Mart'ta D-100 kara yolundaki Valilik durağında bebek arabasıyla araca binen bir kadından arabayı katlamasını istedi.

Bebek arabasının katlanmadığını söyleyen kadın ile sürücü arasında tartışma çıktı. A.K'nin bebek arabasıyla açık şekilde seyahat edilmesine müsaade etmemesi üzerine kadın midibüsten indi.

"YÜRÜ, PİSLİKLER" DİYE BAĞIRDI

Bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde, A.K'nin araçtan inen kadın ve yanındakilere "Yürü, pislikler" diye bağırması yer aldı.