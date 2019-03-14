Brisa'nın Workinlot girişimcilik platformu iş birliği ile başlattığı 'Yolculuğun Öncüleri' açık inovasyon programında kazanan girişim belli oldu.

3 etapta gerçekleştirilen ve 24 farklı şehirde 50 üniversiteye ulaşılan program kapsamında, 86 proje arasından birinci seçilen Stroma Vision girişimine 10 bin TL'lik ödül verildi.

'İNOVASYON ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK'

Brisa Pazar Geliştirme ve Kalite Güvenilirliği Direktörü Bahadır Olkun, Mobilite, bağlanabilirlik, otonom sürüş, paylaşım ekonomisi ve elektirifkasyon alanlarında meydana gelen dönüşümle birlikte yolculuk deneyiminin yeniden şekillendiğini vurguladı.

Olkun, "Brisa olarak bu yeni deneyimler ve beraberinde getireceği hizmet çözümlerine kendimizi hazırlıyoruz. Değişen dünyada, şirketimizin, bir yandan çalışanlarıyla birlikte geleceği şekillendiren fikirlere yol açarken, bir yandan da dışarıdaki ekosistemden beslenmesi gerektiğinin farkındayız. Yolculuğun Öncüleri açık inovasyon programımız bu çalışmalarımızın ilk adımı olarak başladı. Finalist girişimlerle de temaslarımızı devam ettiriyoruz. Girişimlere önümüzdeki dönemde de kapımız açık olacak" dedi.

YOLCULUK GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR

Sürücü davranışlarını analiz ederek sürücüleri uyku, yorgunluk ve dikkat dağınıklığı gibi hallerde uyaran Stroma Vision, araçların ön camına monte edilen kızılötesi sensör ile sürücüleri uyarıyor.

Uyarıyı alan sürücü veya filo merkezi ise yolculuğu durdurarak veya yolculuğa ara vererek yolculuğun güvenliğini sağlama imkanına kavuşuyor. Girişim, sensöre yüklenen görüntü işleme yazılımıyla ölümlü kazaları azaltmayı hedefliyor. Girişimin sunduğu hizmetlerden sürücüler faydalanabildiği gibi, çok sayıda aracın operasyonunu yöneten filolar da faydalanabiliyor.

İkinci olan Bluedot girişimi ise, elektrikli araç kullanıcılarının kendilerine en yakın lokasyonda sarj ünitelerini bulmalarını sağlayan bir mobil pazar yeri olarak hizmet veriyor. Elektrikli araç sahiplerine ödeme ve rezervasyon imkanı sunulurken, şarj ünitesi sahiplerine yönelik gelir modeli oluşturuyor.