Yolculuğunuz kabusa dönmesin! Seyahat ederken bu yiyeceklerden uzak durun!

Seyahat ederken yeni lezzetleri keşfetmek en güzel aktivitelerden birisidir. Ancak tatilinizin bir kabusa dönüşmemesi için uzmanlar seyahat sırasında tüketilmemesi gereken yiyecek ve içececekler hakkında uyarıda bulunuyor.

Yapılan araştırmalara göre dünya genelindeki gezginlerin yüzde 30 ila 70'i yurt dışı seyahatlerinde turist ishali adı verilen sağlık sorunu ile karşılaşıyor. Turist ishali veya gezgin ishali olarak adlandırılan rahatsızlık E.coli bakterisinin neden olduğu bir hastalık. Bireyler genellikle ishal, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ateş gibi şikayetler yaşayabiliyor.

3 Şurada Paylaş!









STANDARTLARIN DIŞINA ÇIKILIYOR

Turist ishalinin birinci nedeni ise hijyenik olmayan yiyecek ve içecekler olduğu belirtiliyor. İnsanlar yurt dışı seyahatlerinde alışık oldukları standartların dışına çıktıları için hastalıklara daha açık hale gelebiliyorlar.

Ülkelerin kendilerine göre uyguladıkları hijyen standartları, kültür yapısı ve içme sularının kalitesi gibi gündelik nedenler seyahatlerde turist ishalinin görülmesine neden olabiliyor.