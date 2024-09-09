Yolcusundan 25 bin lira aldı!

Fatih’te bir sürücü, taksisine binen yolcudan 25 bin 250 lira alarak dolandırıcılık yaptı.

İHA'nın haberine göre yakalanan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesilirken, aracın toplu taşıma kullanım belgesi iptal edildi. Çalışma ruhsatı askıya alınan araç 15 gün süre ile trafikten de men edildi.

TESPİT EDİLDİ, YAKALANDI

Olay 7 Eylül'de Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te dolandırıcılık yaparak 25 bin 250 TL ücret alan sürücüyü tespit etti. Yolcusundan fahiş taksi ücreti aldığı belirlenen ticari sürücüsü O.K. yakalandı ve hakkında idari ile adli işlem başlatıldı.