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Yolda yürürken kamyonetin çarptığı Onur, hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolda yürürken arkasından gelen kamyonetin çarptığı Onur Kaya (20),yaşamını yitirdi.

Yolda yürürken kamyonetin çarptığı Onur, hayatını kaybetti
DHA

İlçeye bağlı Alifakı Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada, M.G. (49) idaresindeki 01 YL 821 plakalı kamyonet, yolda yürüyen Onur Kaya'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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