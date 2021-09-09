Kişiye özel taşıma hizmeti veren YOLO, pandemi koşullarında sadece bu yıl 1 milyon sürüşü aştığını açıkladı.

Özellikle büyük şehirlerde yoğun trafik nedeniyle çok vakit harcanırken, ek olarak park sorunları da yaşandığını belirten YOLO Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Çolakoğlu, şunları söyledi: “Yoğun trafik ve park yeri sorunlarına karşı YOLO ilekullanıcılara kaliteli, hesaplı ve rahat bir ulaşım alternatifi sunuyoruz.Yaklaşık bir buçuk yıldır süren pandemi döneminde de kullanıcıların sağlıklı ve güvenli ulaşım ihtiyacının öne çıktığını görüyoruz. Biz de kullanıcıların bu yöndeki taleplerini ve beklentilerini sunduğumuz hizmetlerle en iyi şekilde karşılamaya devam ediyoruz.”

YOLO’nun verilerine göre, pandemi döneminde hem vakit kaybetmeden hem de hijyen koşullarına uygun araçlarla park sorunu yaşamadan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerin YOLO’yu tercih etmelerinde önemli bir artış oldu. İstanbul’da özellikle Boğaz hattında talep yoğunluğu artarken, Bebek, Hisar ve Kuruçeşme’den kullanıcıların da sıklıkla YOLO’yu tercih ettiği görülüyor.

'SEKTÖRDE BOŞLUK VAR'

Bugüne kadar kullanıcılardan gelen olumlu geri dönüşler sayesinde önümüzdeki dönemde YOLO’nun hizmet verdiği bölge sayısını ve sürücü sayısını daha da artırmayı planladıklarını dile getiren Haydar Çolakoğlu, “Dileyen herkes eğer yeterliliği varsa web sitesinden sürücü olmak için başvuruda bulunabiliyor. Hizmet verdiğimiz taşıt sayısını artırdıkça daha fazla büyüyeceğiz. Çünkü sektörde bu alanda bir boşluk var. Nüfus sayısında da böylesine bir artış olduğu sürece bu hizmete olan talebin artacağını öngörüyoruz. Ayrıca önümüzdeki yıllarda Türkiye’de uygulamaya aldığımız YOLO ile yurtdışına da açılmayı planlıyoruz.” diye konuştu.