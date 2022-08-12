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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İzmir'de otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı kadın, hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçmeye çalıştı, hayatını kaybetti
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İHA

İzmir’in Seferihisar ilçesinde otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Hastanede tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün 22.15 sıralarında Seferihisar ilçesi Karakayalar bölgesinde meydana geldi. Otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki Şadumun Gayır’a İzmir istikametinden Seferihisar istikametine giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gayır’ın durumunun ağır olduğu belirlendi. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kadın ambulans ile Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgede sıkça yaşanan ölümlü ve yaralamalı kazalar vatandaşları isyan ettirirken, mahalle sakinleri bir kaza daha yaşanmadan üst geçit yapılmasını istedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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