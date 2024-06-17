Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı
Çorum'da yolun karşısına geçmek isteyen Ümmühan Dalkıran, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle kadının elindeki kurban eti çevreye dağıldı
Kaza saat 16.00 sıralarında Buharaevler Caddesi’nde meydana geldi.
Yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmühan Dalkıran'a, Oğuzhan K. yönetimindeki otomobil çarptı.
Elinde kurban eti poşeti bulunan Dalkıran, çarpmanın etkisiyle savrularak yaralandı. Poşette bulunan etler ise çevrede dağıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Sürücü polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.