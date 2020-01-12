Yolunu şaşıran av köpeğini itfaiye kurtardı

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Savaştepe’nin Sarıbeyler Mahallesi’nde av köpeği tarlaların arasında gezerken boş bırakılan 7 metrelik kuyuya düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen Savaştepe İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, halat yardımıyla indikleri kuyudan av köpeğini kurtardı. Oldukça korkan av köpeği itfaiye ekipleri tarafından kontrolü yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
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