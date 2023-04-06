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Altın alacaklar dikkat: düşüşe geçti! 6 Nisan 2023 altın fiyatları son durum

Gram altın fiyatının rekor üstüne rekor kırmasının ardından yeniden düşüş ivmesine girdi. Altının gramının bin 258 TL'ye yükselmesinin ardından gram altın bugün değer kaybederek bin 444 lira seviyelerine düştü. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri devam ederken yatırımcılar gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatını sorguluyor. İşte 6 Nisan 2023 altın fiyatları son durum...

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HABERTURK.COM / AA
  • YÖN DEĞİŞTİRDİ! Güncel altın fiyatları son dakika: 6 Nisan 2023 Kapalıçarşı'da çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

    Analistler, bu hafta ABD'de açıklanan verilerde iş gücü piyasasının yavaşladığına ilişkin işaretlerin yoğunlaştığını belirterek, bu durumun piyasalarda ABD ekonomisinin resesyona girebileceği endişesini güçlendirdiğini kaydetti.

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 55 ihtimalle faiz artışlarını sonlandıracağı öngörüsünün öne çıktığını hatırlatan analistler, söz konusu gelişmelerin güvenli liman varlıklara olan talebi artırdığını söyledi.

    Analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ekonomideki gidişata ilişkin resmi daha da netleştirmesinin beklendiğini aktararak, veri sonrası varlık fiyatlarında oynaklığın artmasının olası olduğunu belirtti.

    Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.050 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte 6 Nisan 2023 güncel altın fiyatları canlı alış-satış rakamları...

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  • YÖN DEĞİŞTİRDİ! Güncel altın fiyatları son dakika: 6 Nisan 2023 Kapalıçarşı'da çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

    GRAM ALTIN FİYATI

    1.244,53

    1.244,73

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • YÖN DEĞİŞTİRDİ! Güncel altın fiyatları son dakika: 6 Nisan 2023 Kapalıçarşı'da çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    2.017,41

    2.017,73

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • YÖN DEĞİŞTİRDİ! Güncel altın fiyatları son dakika: 6 Nisan 2023 Kapalıçarşı'da çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.991,41

    2.035,37

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • YÖN DEĞİŞTİRDİ! Güncel altın fiyatları son dakika: 6 Nisan 2023 Kapalıçarşı'da çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    7.965,64

    8.116,57

    CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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