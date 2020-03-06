Kadın kotası işe yarıyor

Artık o da elektrikli

Naime Sert nsert@haberturk.com

Şirket yönetim kurullarına kadın girdiğinde kârlılık, itibar artıyor, yolsuzluk ve alınan risk azalıyor. Bunu Avrupa ve Amerika’daki pek çok araştırma teyit ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu, 2012 yılında borsa şirketleri için yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulundurma ilkesini getirmişti. 2014 başında bunu en az yüzde 25 olarak yenilemişti. Türkiye 8 yılda yalnızca 4 puanlık yol kat etti.

Yüzde 11.4'ten yüzde 15.9'a çıktı. Bağımsızlar yani aile dışı kişiler alındığında tablo daha da kötü.

Kadın üye kotası Türkiye'de zorunlu değil; sadece tavsiye niteliğinde. Yasal düzenlemelerin çok daha iyi sonuçlar verdiği ortada.

İş hayatında cinsiyet eşitliği için gidecek yol çok ancak bazı şirketlerin attığı önemli adımlar bu uzun yolda kadınları cesaretlendiriyor. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, temmuz ayından itibaren yönetim kurulunda kadın olmayan şirketlere halk arz hizmeti vermeyeceğini duyurdu. Duyuruyu Goldman Sachs Group Inc. CEO'su David Solomon, 23 Ocak'ta Dünya Ekonomi Forumu'nun (WEF) düzenlendiği Davos'tan duyurdu.

Goldman Sachs, Wall Street'in en büyük halka arz aracısı konumunda. Şirket ABD ve Avrupa'da kadın ve beyaz erkek dışı yönetici bulundurmayan şirketlerin halka arzını artık yapmayacak. Goldman Sachs, WeWork şirketinin 2019 yılında gerçekleşen halka arz sürecinde de tamamen erkeklerden oluşan yönetim kurulunu ilk izahnamede eleştirerek bir kadın yönetim kurulu üyesi atanmasını sağlamıştı.

KARŞI OY BASKISI

Öte yandan BlackRock Inc. ve State Street Global Advisors kadın yöneticisi olmayan şirketlerde yöneticilere karşı oy kullanıyor.

100 BİN DOLAR CEZA CAYDIRIR MI?



Yönetim kurullarının tamamı erkek yöneticilerden oluşan California merkezli şirketler yeni eyalet kanunlarına göre artık 100 bin dolar ceza ile karşı karşıya kalıyor. Söz konusu yasa Eylül 2018'de yürürlüğe girmişti. California'da 2019 yılında 138 kadın yönetim kuruluna girdi. Yönetim kurullarındaki kadınların üçte biri 2019 yılında seçildi yani ceza işe yaradı. Yasaya göre 2021'de eyaletteki şirketler eğer 5 yönetim kuru üyesine sahipse en az ikisi kadın olmak zorunda.

S&P 500'DE YÖNETİCELERİN ÇEYREĞİNDEN FAZLASI KADIN

2019 yılında S&P 500 şirketlerinde bulunan açık pozisyonların neredeyse yarısına kadınlar yerleşti. İlk kez kadınlar tüm yöneticilerin çeyreğinden fazlasını oluşturdu. 2014’ten 2018’e kadar değerine göre sıralanan ilk 25 halka arz arasında, 10 şirketin kadın yöneticisi bulunmuyor.