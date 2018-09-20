Geçtiğimiz hafta ilk kez el ele kameralar karşısına çıkan Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü aşklarını dosta düşmana bir kez daha ilan etmişti. Ünlü çift bu kez sosyal medya hesaplarından ilginç videolarını takipçileriyle paylaştı. Hazar Ergüçlü'nün mutsuz hali ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

"HAZAR SANKİ ZORLA DURUYOR"

Ünlü yönetmen Onur Ünlü'nün Instagram hesabından paylaştığı videoda, sevgilisi Hazar Ergüçlü'ye talimatlar vererek sağa sola bakmasını istedi. Hazar Ergüçlü'nün talimatlar verildiği sırada mutsuz hali takipçilerinin gözünden kaçmadı. Videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaşan Ünlü'nün bir takipçisi paylaşıma, "Hazar sanki Onur Ünlü'nün yanında zorla duruyormuş gibi bakıyor." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Hazar'ın mutsuzluğu yüzünden okunuyor." yorumunu yazdı.

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