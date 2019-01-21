Yönetmen Volkan Kocatürk: Yanındayız Hande...

Giriş: 21.01.2019 - 09:15 | Güncelleme:  

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel'in vefatı sonrası zor günler geçiriyor. Rol aldığı dizinin yönetmeni Volkan Kocatürk, sosyal medya hesabından Hande Erçel ile birlikte çekilen fotoğrafını, "Yanındayız" notuyla paylaşarak destek oldu

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    Ünlü oyuncu Hande Erçel'in bir süredir kanser tedavisi gören 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Annesini kaybedişinin ardından zor günler geçiren Erçel'e rol aldığı Halka dizisinin yönetmeni Volkan Kocatürk destek oldu. 

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    "YANINDAYIZ HANDE..."

    Kocatürk, sette Hande Erçel ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından "Yanındayız..." notuyla paylaştı. Kocatürk'ün paylaşımı çok sayıda beğeni ve destek mesajı aldı.

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  • 24Yönetmen Volkan Kocatürk: Yanındayız Hande Erçel... - Magazin haberleri
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  • 25Yönetmen Volkan Kocatürk: Yanındayız Hande Erçel... - Magazin haberleri
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