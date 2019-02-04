Yönetmenler 'Roma'yı seçti

Amerikan Yönetmenler Birliği (The Directors Guild of America),Alfonso Cuaron'u “Roma” filmiyle en iyi yönetmen seçti. “Roma” aldığı bu ödülle 24 Şubat'ta verilecek Oscar'ların en önemli favorilerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron'un, kendi hayat hikâyesinden esinlenerek yazıp yönettiği “Roma”, 1970 ve 1971 yıllarında Mexico City'de geçiyor.

Alfonso Cuaron

Yönetmenler Birliği, en iyi ilk film ödülünü “Eight Grade” ile Bo Burnham'a verirken, belgesel film dalında da “Three Identical Strangers”ın yönetmeni Tim Wardle'ı ödüllendirdi. Televizyon kategorisinde, dram dizisinde Adam McKay “Succession”; komedi dizisinde ise Bill Hader “Barry” ile en iyi yönetmen seçildiler. Mini dizi dalında ise ödül “Escape at Dannemora” ile Ben Stiller'e gitti...