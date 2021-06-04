Reuters

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ihracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğiyle, ihracı kayda bağlı mallar listesine; ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board ve benzeri levhalar, ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar ile uzunlamasına biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.'yi geçen ağaç ürünleri dahil edildi.