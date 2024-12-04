Güney Kore Devlet Başkanı Yoon görevden alınabilir
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon-Suk Yeol, salı günü sıkıyönetim kararı aldı ancak siyasi partilerin ve halkın tepkisiyle karşılaşınca geri adım attı. Sıkıyönetim kararını kaldıran Yoon, meclis soruşturmasıyla karşı karşıya. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Güney Kore Ulusal Meclisi tarafından açılan soruşturma sonucunda görevden alınabilir.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon-Suk Yeol, salı günü almış olduğu sıkıyönetim kararını meclisin ve halkın tepkisi nedeniyle kaldırmak zorunda kaldı. Güney Kore Ulusal Meclisi ise Yoon'a karşı meclis soruşturması başlattı. Yoon, meclis soruşturması sonucunda yapılacak oylama sonrasında görevden alınabilir.
Yoon'a yönelik meclis soruşturması oylamasının perşembe günü yapılacağı bildirildi. Oylamada soruşturma kararı çıkarsa Yoon soruşturmanın sonucuna göre görevden alınabilecek.
Güney Kore'de kabine üyeleri, sıkıyönetimden dolayı toplu istifaya hazır olduklarını ifade etti
Başbakan Han Duck-soo tarafından düzenlenen toplantıya katılan kabine üyeleri, halkta tedirginliğe ve kaosa yol açan kararın sorumluluğunu üstlenmek üzere toplu istifaya hazır olduklarını bildirdi.