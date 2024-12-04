Yoon görevden alınabilir

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon-Suk Yeol, salı günü almış olduğu sıkıyönetim kararını meclisin ve halkın tepkisi nedeniyle kaldırmak zorunda kaldı. Güney Kore Ulusal Meclisi ise Yoon'a karşı meclis soruşturması başlattı. Yoon, meclis soruşturması sonucunda yapılacak oylama sonrasında görevden alınabilir.

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Yoon'a yönelik meclis soruşturması oylamasının perşembe günü yapılacağı bildirildi. Oylamada soruşturma kararı çıkarsa Yoon soruşturmanın sonucuna göre görevden alınabilecek.