Kütahya Belediyesi tarafından 2024 Yılı Ahmet Uluçay Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen yöresel kıyafetler defilesi ve Zeynel Sağ konseri, Başkan Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediye bahçesinde gerçekleşen etkinlikte, geçmişten günümüze taşınan kültürel mirasın simgelerinden olan yöresel kıyafet defilesi vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Defilenin ardından sahne alan Kütahyalı sanatçı Zeynel Sağ, birbirinden güzel türkülerle geceye damgasını vurdu. Hisarlı Ahmet, Aşık Sadık gibi üstatlardan ilham alan yerel sanatçının sesi ve sahne performansı vatandaşlardan büyük alkış aldı.