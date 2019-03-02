Yöresel ürüne zorunlu raf

"Yöresel ürün" için zorunluluk gelecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Perakende yasasıyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Yeni yasa taslağımızda yöresel ürün kullandırma ve belli rafları bunlara ayırmak için zorunluluk getiriyoruz." dedi.

Pekcan, "Balıkesir Esnaf Buluşması"nda yaptığı konuşmada perakende yasasıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi. Pekcan "Yeni yasa taslağımızda yöresel ürün kullandırma ve belli rafları bunlara ayırmak için zorunluluk getiriyoruz. Zincir marketlerin sadece kendi markalarıyla değil diğer markalardan da ürün bulundurma zorunluluğu getiriyoruz. Ayrıca marketlerin hangi ölçekte ve mesafede açılacağı yönünde de çalışmalar yapıyoruz. İnşallah, esnaf ve sanatkarlarımızın talep ve dileklerini yerine getirmek için bakanlık olarak tüm ekiplerimizle beraber çalışacağız." diye konuştu.