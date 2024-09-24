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        Mersin'in Yörük köyünde gastronomi şenliği düzenlendi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 400 yıl önce kurulan tarihi Yörük köyü Karayakup'ta ilk kez gastronomi şenliği düzenlendi. Köy Muhtarı Mustafa Yıldız, amaçlarının köylerini ve geçmişten gelen damak tadını tanıtmak olduğunu belirtti. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy da "Şunu gördük hakikaten, burada bir gastronomi köyünün oluşması için şartlar bir araya gelmiş bulunmaktadır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:15 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:15
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 400 yıl önce kurulduğu belirtilen tarihi Yörük köyü Karayakup'ta gastronomi festivali gerçekleştirildi.

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        Şenlikte Yörükler, hem köylerini tanıttı hem de geçmişten günümüze kazanlarda kaynayan yemeklerini misafirlere ikram etti.

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        Köyde yetiştirilen meyve ve sebzelerinde stantlarda yerini aldığı şenlikte tatlı olarak ise birlik ve beraberliğin simgesi aşure dağıtıldı.

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        Köy Muhtarı Mustafa Yıldız tarihi köylerinde ilk kez gastronomi şenliği düzenlediklerini, amaçlarının ise köylerini ve geçmişten gelen damak tadını tanıtmak olduğunu belirtti.

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        Yıldız, "Birincisini düzenlediğimiz gastronomi şenliği çok iyi geçti. Köyümüzde yaptığımız bütün yemekleri Mersin genelinde tanıtmış olduk. Gastronomi köyü olarak eksiklerimizi, hatalarımızı da gördük. Daha sonra bu hatalarımız kaybolarak gastronomi köyü olarak Türkiye'de tarihe geçeceğiz" dedi.

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        Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy da "Şunu gördük hakikaten, burada bir gastronomi köyünün oluşması için şartlar bir araya gelmiş bulunmaktadır. Eğer bu iş 15'er gün aralıklarla düzenli bir şekilde yapıldığı takdirde köylü bundan aynı zamanda bir gelir elde eder. Dolayısıyla Mersin'de modern köyler oluşması için adımların atılmasına yön vermiş olacaktır. Bunun için bir altyapı düzenlemesine de ihtiyaç vardır. Köylünün bilgilendirilmesine ihtiyaç vardır. Pazarlama ve reklama ihtiyaç vardır. Bunlar yapıldığı, doğru bir şekilde pazarlandığı takdirde Mersin'e, Konya'ya, Adana'ya, büyük illere hizmet verecek bir potansiyel meydana gelmiş olacaktır" diye konuştu.

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        Gastronomi şenliğine Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Mersin Üniversitesi Rektörü Erol Yaşar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile çok sayıda davetli de katıldı.

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        #Mersin
        #karayakup köyü
        #gastronomi şenliği
        #yörük köyü
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