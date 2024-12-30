Yörük Türkmen Vakfı Denizli Şubesi açıldı

Geçen günlerde kuruluş aşamalarını tamamlayan Yörük Türkmen (Yör-Türk) Vakfı, il başkanlığı ofisini Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde tören ile açılışını yaptı.

Törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Marım, Doç. Dr. Devrim Alkaya, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve üyeleri katılım sağladı.

Açılışlara devam edeceklerini ve mutlu olduğunu ifade eden Yör-Türk Vakfı Denizli İl Başkanı Hüdai Sarı, şunları söyledi: