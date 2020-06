Yörüklerden imece usulü ile koyun kırkımı - AFYONKARAHİSAR

AA

Tuğlu Yaylası'nda konaklayan Karakeçili yörükler, komşularının koyunlarını kırkmak için bir araya geliyor.Tuğlu Yaylası'nda bulunan 25 yörük aile kırkımı yapılacak aileye gelerek imece usulüyle kırkım yapıyor.Belirlenen günlerde her ailenin koyun kırkımlarını imece usulü ile yaptıklarını belirten Hasan Yaşar, gazetecilere, bugün yaylada konaklayan Mustafa Esenlipınar'ın koyunlarının kırkımını yaptıklarını söyledi.Yaşar, "Her yıl çadırları dolaşarak koyunları kırkmaya ve kısa sürede bu işleri tamamlamaya çalışırız. Şu an burada yaklaşık 25 göçer aile bulunuyor. Nisan ayında yaylaya çıkarız, eylül ayı gibi tekrar geri döneriz. Havanın şartlarına göre kış erken olursa erken ineriz, geç olursa geç ineriz." dedi.

- "Kırkım koyunlar için terapi"

Kırkımın eskiden yılda iki kez yapıldığına dikkati çeken Yaşar, şimdi ise bir sefer kırkım yapıldığını belirtti.Koyunların kırkım ile birlikte rahatladığını anlatan Yaşar, "İnsanın tıraş olması, haftalık banyo yapmış gibi, koyunun vücudunu bitten, pireden ve keneden arındırıyoruz. Hem de koyun için bir terapi oluyor." diye konuştu.

Hayvancılık ile geçimlerini sağladıklarını dile getiren Yaşar, en önemli geçim kaynaklarının peynir olduğunu, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe pazarında bunları sattıklarını ve fiyatlarının marketlere oranla daha uygun olduğunu vurguladı.Ürettikleri peynirlerde hiçbir katkı maddesinin bulunmadığını belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Peyniri tamamen süt ve mayadan organik olarak yapıyoruz. İçerisinde hiçbir katkı yok, kanserojen içeren jelatin yok. Tenekelerde hazırladığımız peynirleri müşterilerimize sunuyoruz ve 1 yıl boyunca tüketiliyor. Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kodvid-19) nedeniyle pazara pek çıkmadım. Müşterilerimin siparişi üzerine peynirleri evlerine götürdüm. Hem kendi sağlığımı, hem de onların sağlığını korumak adına bu şekilde sezonu bitirdim."

- "Göçerlik atamızdan gelen bir gelenek"

Kocagöl Köyü Muhtarı Ali Osman Yaşar ise dededen ve babadan kalma gelenek olan göçerliği sürdürdüklerini anlattı.Bölgede çok sayıda göçer olduğunu aktaran Yaşar, "Göçerlik yıl boyu devam eder. Biz Karakeçili yörüklerindeniz. Doğduğumuzdan beri atadan dededen böyle gördük. Burada yaklaşık 25 göçer aile var. Bazı göçerlerimiz yaz sonu evine dönerken, bir kısmı da hayvanlarını kışlatmak için Manisa gibi sıcak iklimli bölgelere göçer." ifadesini kullandı.