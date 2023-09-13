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        Haberler Yaşam Yorum yapmadan önce iki kez düşünmenizi sağlayacak fotoğraflar

        Yorum yapmadan önce iki kez düşünmenizi sağlayacak fotoğraflar

        Hayatın bazı anları o kadar beklenmedik olabilir ki yorum yapmak için bir süre durumu anlamamız gerekebilir. Ancak yine de böyle durumlar daha sonra anlatılacak eğlenceli ve harika anılar arasında yerini alır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 16:14 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:17
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        "Birkaç yıl önce Salt Lake City çiftçi pazarında."

        Eski toprak hayat tavsiyesi veriyor. Muhtelemen kötü bir tavsiye ama yine de bedava.

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        "Birinin eski balo fotoğraflarımı beğenebileceğini düşündüm."

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        "Çak bir beşlik!"

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        "Kapıyı açık bıraktım ve içeri bir ziyaretçi uçtu."

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        "Bunlar benim kedilerim!"

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        "Bu sabah işe gidiyordum ve bunu gördüm, muhteşem bir manzaraydı!"

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        "Avustralya'nın Bondi kentinde algıyı değiştiren heykel."

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        "Arka lambalar."

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        "Köpeğim pencereden dışarı böyle bakıyor."

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        Kaynak: Reddit

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