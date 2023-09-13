Yorum yapmadan önce iki kez düşünmenizi sağlayacak fotoğraflar
Hayatın bazı anları o kadar beklenmedik olabilir ki yorum yapmak için bir süre durumu anlamamız gerekebilir. Ancak yine de böyle durumlar daha sonra anlatılacak eğlenceli ve harika anılar arasında yerini alır.
"Birkaç yıl önce Salt Lake City çiftçi pazarında."
Eski toprak hayat tavsiyesi veriyor. Muhtelemen kötü bir tavsiye ama yine de bedava.
"Birinin eski balo fotoğraflarımı beğenebileceğini düşündüm."
"Çak bir beşlik!"
"Kapıyı açık bıraktım ve içeri bir ziyaretçi uçtu."
"Bunlar benim kedilerim!"
"Bu sabah işe gidiyordum ve bunu gördüm, muhteşem bir manzaraydı!"
"Avustralya'nın Bondi kentinde algıyı değiştiren heykel."
"Arka lambalar."
"Köpeğim pencereden dışarı böyle bakıyor."