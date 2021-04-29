"KELİMELERİ ÇOK SÜSLÜ"

Ünlü oyuncu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Ona Kore'ye gelmesini de söyledim. Geleceğine söz verdi ama Amerikalıların sözlerine çok inanmam. Kelimeleri çok süslü. Performansımın çok saygıdeğer olduğunu ve başka şeyler söyledi ve ben yaşlıyım. Bu sözlere kanmıyorum.