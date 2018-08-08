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Jordan Ozuna ise daha önce Kardashian ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner'ın eski sevgilisi Tyga ile birlikte olmuştu. Son dönemde bir sosyal medya ünlüsü olarak adını duyuran Jordan Ozuna, Kim Kardashian'ın kocası Kanye West'in moda koleksiyonu için modellik de yapmıştı.