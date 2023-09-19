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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Young Boys: 1 - RB Leipzig: 3 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Young Boys: 1 - RB Leipzig: 3 MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Leipzig deplasmanda Young Boys'u 3-1'lik skorla geçerek üç puanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.09.2023 - 22:13 Güncelleme: 19.09.2023 - 22:13
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        Leipzig 3 golle kazandı
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları başladı. G Grubu ilk maçında Young Boys evinde Leipzig'i ağırladı.

        Karşılaşmayı 3-1 kazanan Alman ekibi üç puanın sahibi oldu.

        Mücadelenin 3. dakikasında Simakan ile öne geçen Leipzig Meschack'ın attığı gole engel olamadı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarının 73. dakikasında Schlager ile 2-1 öne geçen Leipzig 90+2. dakikada Sesko'nun attığı gol ile maçtan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.

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